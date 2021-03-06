Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Yusuf KANTARLI/ ADANA (DHA)-ADANA´da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi´nde meydana geldi. Yakup K. yönetimindeki 33 DZ 292 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yakup K. ile yanındaki Fatih K.´yi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-06 21:47:36



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