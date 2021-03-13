Adana'da düğün sonrası bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da sünnet düğünü sonrası çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi arbede sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bu sırada 1 polis memuru başına isabet eden taş sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Gürsoy Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.