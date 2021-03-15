Adana´da, Kobani eylemlerini organize eden 2 kişi gözaltına alındı

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ADANA,(DHA)ADANA´da Kobani olayları sırasında terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenledikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi, Eskimisis Mahallesi´nde yaşayan biri yabancı uyruklu 2 şüphelinin, 6-7 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, PKK-KCK silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, vatandaşları organize etmeye çalıştıkları ve eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık yapıldığının tespit edildiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 3 sim kart ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-03-15 12:01:26



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