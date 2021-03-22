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Kozan'da tarihi çarşıda "yumurta" paniği 15 günden bu yana çarşının değişik noktalarına havadan yumurta düştüğünü dile getiren esnaf, başlarda şaka sandıkları olayın artık rahatsızlık verdiğini ve tedirgin ettiğini belirterek olayın aydınlatılmasını istedi

İHA

Kozan'da tarihi çarşıda "yumurta" paniği 15 günden bu yana çarşının değişik noktalarına havadan yumurta düştüğünü dile getiren esnaf, başlarda şaka sandıkları olayın artık rahatsızlık verdiğini ve tedirgin ettiğini belirterek olayın aydınlatılmasını istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde kurulu bulunan tarihi çarşı bölgesine yaklaşık 15 gündür havadan yumurta yağdığı iddia edildi. Başlarda olayın kendilerine yapılan bir şaka olduğunu düşünen çarşı esnafı, havadan düşen yumurtaların gizeminin çözülmesi için yetkilileri ve uzmanları göreve çağırdı.
Kozan’da Arslanpaşa Mahallesi'ndeki tarihi çarşıda bulunan esnaf, 15 gündür gece gündüz havadan yumurta yağdığını iddia etti. İşyerlerinin duvarları ve sokağın çeşitli yerlerine havadan yumurta düştüğünü iddia eden esnaf, tedirgin olduklarını dile getirerek olayın aydınlatılması için yetkilileri ve uzmanları göreve çağırdı.
Yumurtalar ilk düşmeye başladığında çevrede yüksek ağaçlardaki kuş yuvasından geldiğini daha sonra birlerinin kendilerine şaka yaptığını düşünen esnaf, yumurtanın düşebileceği her yere baktıklarını ancak olayın gizemini çözemediklerini dile getirdiler.

“Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor”
Mahalle sakinlerinden Devrim Karavelioğlu, havadan yumurta yağıyor ve çözüm bulamadıkları için çaresiz olduklarını ifade ederek,“ Buranın müdavimlerinden biriyim. Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor. Sürekli buradayım. Bu üç hafta süre içinde devam ediyor. Otuyoruz pat yumurta düşüyor. Sadece benim bulunduğum yer değil arka çarşıda burada her yerde. Buraları temizledik delil olarak kalsın diye” dedi.

“Düşen yumurtaların kimi kuş, kimi tavuk yumurtasına benziyor”
Esnaflardan Fuat Dokuzcu, her yeri araştırdıklarını ama nereden geldiklerini bulamadıklarını ifade ederek “ günlük 5 6 yumurta düşüyor. Havadan geliyor, cama geliyor. Havada kuş var mı diye bakıyoruz o da yok. Kimi tavuk kimi kuş yumurtasına benziyor. Çaresiz kaldık” dedi.
Esnaf da yemek yerken durduk yere yumurta düştüğüne şahit olduğunu aktaran Mehmet Kılınç ise sürekli düşüyor aklımız ermiyor” diyerek yaşadığı şaşkınlığı aktardı.
15 gün önce başlayan olayla ilgili dükkanın kapısına ve yerlere yumurta düştüğünü söyleyen esnaf Durmuş ise “Ben lavaboya giderken yine düştü. Sinirlendim arkama baktım kimse yok kim atar dedim. Kendi kendime şaka yapılıyor sandım. Ya da yukarıdan düşüyor yada göç yaparken kuşlardan düşüyor. Aşırı derecede oluyor. Esnaflar canlı şahit. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Arkamdan iki yumurta geldi. Bana şaka yaptılar sandım. Nasıl olacak bilemiyoruz. Çözülmesini istiyoruz ama siz de bulamazsınız. Tavuk yumurtası büyüklüğünde. Yumurtalarda mühürde yok. Biri atıyor desek değil. Her yere baktık. Doğadan mı ? Havadan mı? İklimden mi ? anlam çıkaramadık” diye konuştu.
Havadan düşen yumurtaların artık ilçede efsane haline geldiğini belirten vatandaşlar, “Leylek göçü diyen de, Suriye de çıkan hortum getirdi diyen de var. Protesto desek kimse yok. Temizledik. Şaşkınız” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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