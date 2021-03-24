Adanalı madenciler kırsaldaki öğrenciler için seferber oldu

Adanalı maden işçileri memleketlerindeki kırsal mahallelerde okuyan çocuklar için seferber oldu.

Feke’ye bağlı Kaleyüzü’ndeki öğrenciler için çalıştıkları bölgelerde yardım seferberliği başlatan madenciler, Beydağlı esnaftan da destek alarak 30 çift ayakkabı yardımı ve okul için elektrikli süpürge yardımı yaptı.

Memleketlerine gelen madencilerden Ali Yetkin Alkan, "Adana’nın çeşitli bölgelerinden çalışmak için Türkiye’nin dört bir yanına maden işçisi olarak gidiyoruz. Bu kez Adanalı madenciler olarak memleketimizdeki öğrenciler için bir araya geldik ve çocuklarımıza 30 çift ayakkabı hediye ettik. Okulumuz öğretmeni ile istişare ettik eksiklerini sorduk. Öğretmenimizde bizlere yardımcı oldu ve çocuklarımızın yüzünde bir nebze tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Beydağlı esnaflardan Hasan Sezer'de sağolsun büyük destek verdi. Herkes taşın altına elini koyunca böyle güzel bir iyilik hareketi oluştu. Çocuklarımız mutlu bizler mutlu. Emeği geçen tüm madenci mesai arkadaşlarımıza ve destek veren esnafımıza sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

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