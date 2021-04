İmamoğlu’nda robotik kodlama sınıfı açıldı Vali Süleyman Elban: "Tüm dünya artık teknoloji çağını yaşıyor. Ülkemizde de bu alanda çok önemli çalışmaların gerçekleştirileceğine inancım sonsuz"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında İmamoğlu ilçesinde bulunan Fatih Yatılı Bölge Ortaokulu robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı.

Açılışta projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Elban, öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek öğrencilerin kısa süre içinde ulusal yarışmalarda çok güzel dereceler elde etmelerini temenni etti. Elban, “Proje kapsamında anasınıfından 12. sınıfa kadar il merkezimiz, ilçe merkezlerimiz ve köylerimizdeki birçok öğretmen ve öğrencimizi eğitime aldık. Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde de tüm öğrencilerimizi eğitime almayı hedefliyoruz. Tüm dünya artık teknoloji çağını yaşıyor. Biz de ülke olarak bu çağı takip etmeye çalışıyoruz. Kamuda ve özel sektörde bu alanda birçok çalışma yürütülüyor. Ülkemizde bu alanda çok önemli çalışmaların gerçekleştirileceğine inancım sonsuz. Bizim bu konuda gelişmiş ülkelerle aramızdaki makas çok açık değil. 34 yıllık bir süre içinde onları yakalayabiliriz” dedi.

Adana’da göreve başladıktan hemen sonra bu alandaki çalışmalara başladığını kaydeden Vali Elban, İmamoğlu ilçesinde bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara destek olan herkese teşekkür etti.

Yapılan çalışmaların sonuçlarının çok güzel olduğunu belirten Vali Elban, “Kıymetli çocuklarımız hakikaten güzel işler başarıyor. Burada gördüğümüz her şey çocuklarımızın çok kısa süre içinde başardığı çalışmalar. Bu çalışmaların üzerinde 12 yıl boyunca çalışan çocuklarımızın çok daha büyük başarılara imza atacaklarına canıgönülden inanıyorum. Biz tüm çocuklarımızın bu fırsattan yararlanmalarını istiyoruz. Amacımız; bu alana ilgi duyan, bu alanda potansiyeli olan çocuklarımıza elimizden gelen tüm imkanlarımızla yardımcı olup istisnasız her öğrencimizin aldığı eğitim sonucunda kodlama mantığını kavraması ve kod okuryazarlığı becerisi kazanmasıdır. Öğretmenlerimizin de bu alanda gerekli yeterliliği kazanması diğer bir hedefimiz. İnşallah önümüzdeki dönem içinde tüm öğretmenlerimiz bu eğitimi almış olacak. Bu sınıfa girince çok heyecanlandım. Öğrencilerimizle gurur duydum. Çocuklarımızın özgüvenleri, konuya hakimiyetleri bizim mutluluğumuzu artırıyor. Çocuklarımızın elde ettiği başarının sonucundaki mutluluğu hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar kıymetli” diye konuştu.

Fatih Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen açılışın ardından İbrahim Tosmur Robotik ve Kodlama Sınıfı’nın açıldığı 23 Nisan Ortaokulunu ziyaret eden ve burada öğretmenlerle söyleşi gerçekleştiren Vali Elban, dünyada hemen hemen her alanda teknolojinin yoğun olarak kullanıldığını ve baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirtip önemli olanın teknolojiyi kullanmaktan ziyade teknoloji üretmek olduğunu kaydetti.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, İmamoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Saldamlı, projeye destek veren hayırsever iş insanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

