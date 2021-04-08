Ücret ödemeden halk otobüsüne binen 2 genç, şoförü darbetti

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da ücret ödemeden özel halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, tartıştıkları şoför Cumali Altıntop´u darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Atatürk Caddesi´nde dün öğle saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 01 J 0237 plakalı halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, ücret ödemek istemeyince şoför Cumali Altıntop ile tartıştı. Gençler, kendilerini indirmek için durağa yanaşan Altıntop´u darbetti. Bir yolcunun araya girmesiyle gençler otobüsten indi. Kapıları kapattıktan sonra yoluna devam eden Cumali Altıntop, polise giderek şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-04-08 09:20:17
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