Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı piyasa sürerken yakalandı Adana'da adliyeye sevk edilirken utanıp yüzünü maske ile kapatan zanlı tutuklanırken arkadaşı serbest kaldı

Adana’da sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın alıp piyasaya süren zanlı arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cep telefonu alım satımı yapan bir iş yeri sahibi, kendisine gelen bir kişinin “Çok acil Türk Lirasına ihtiyacım var 650 dolar alır mısınız, aşağı da bozdurabilirim” dedi. Bunun üzerine işletme sahibi 650 doları alıp karşılığında Türk Lirası verdi. Ancak iş yeri sahibi doları kuyumcuya götürdüğünde sahte olduğunu öğrendi. İşletme sahibi bunun üzerine polise başvurdu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada daha öncede sahte parayı piyasaya sürme suçundan bir çok kez cezaevine giren Mehmet E. (47) isimli şahsın sahte dolar verdiği belirlendi. Polis kısa sürede zanlıyı bir otomobilde arkadaşı Nasreddin K. ile birlikte yakaladı. Mehmet E.’nin üzerinden başkasına ait ehliyet çıktı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı Mehmet E.’nin bir akaryakıt istasyonuna da sahte 200 dolar verdiği belirlendi. Mehmet E. ifadesinde paraların Türkiye de basılmadığını Lübnan’dan İstanbul’a gemilerle geldiğini, oradan 5 bin doları 8 bin liraya satın aldığını söylediği öğrenildi. Paralara el konurken zanlılar adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının kendisini görüntülediğini gören Mehmet E. maske ile yüzünü kapatarak tepki vermesi dikkat çekti. Zanlı basın mensubunun “Sahte parayı nereden aldın” sorusuna ise “Her yerde var” cevabını verdi. Zanlılardan Mehmet E. tutuklanırken diğer zanlı serbest kaldı.

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