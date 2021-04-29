Enerjisa Enerji’den tam kapanmada müşteri memnuniyeti tedbirleri

Enerjisa Enerji, 29 Nisan 2021 17 Mayıs 2021 tarihlerinde devam edecek tam kapanma süresince elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince mesken (ev) ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek, ancak bu süreçte çıkarılan mesken (ev) ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri müşterilerde bir mağduriyet oluşturmaması adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

Enerjisa Enerji müşterileri, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ve EDevlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecek. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak; ayrıca müşteri hizmet noktalarında dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edecek.

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