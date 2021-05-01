Adana´da 10 bin paket kaçak sigarayla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışında önlem alan polis, uygulama başlattı. Şüpheli araçları tek tek durdurup, aramaya yapan ekipler, bir kamyonetin bagaj ve arka koltuğunda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-01 13:15:23
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