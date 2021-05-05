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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisi iki kardeş bıçaklandı

İHA

Hırsızlık şüphelisi iki kardeş bıçaklandı

Adana’da bir iş yerine hırsızlık için girmeye çalışan iki kardeş kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan S.Ş ile B.Ş bir iş yerine hırsızlık amaçlı girmek istedikleri sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Adana Şehir Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan B.Ş’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren kişilerin kimliği tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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