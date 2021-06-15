Yavru kediyi, boynuna geçirilen demir halkadan itfaiye kurtardı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da boğazına demir halka geçirilip ölüme terk edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi´nde dün sabah yürüyüş yapan bir kadın yol kenarında çalılığın arasında yarı baygın kedi gördü. Kedinin yanına yaklaşan kadın hayvanın boğazına sıkışmış halka olduğunu fark etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, demir halkanın yavru kedinin boğazına geçirildiğini belirledi. Ekipler, demir kesme makasıyla halkayı keserek kediyi kurtardı.

Kurtarma anını cep telefonuyla görüntüleyen kadın, "Bunu yapan cani kimse artık" diye tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-15 12:35:47



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