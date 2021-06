Bölgesel Kooperatifler Zirvesi, Adana'da başladı

Can ÇELİKEser PAZRBAŞI/ADANA, (DHA)TİCARET Bakanlığı'nın düzenlediği Bölgesel Kooperatifler Zirvesi, Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi´nde başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen birçok kooperatif üyesi, stantlarını açıp, zirveye katıldı.

Bölgesel Kooperatifler Zirvesi, bugün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve ülkenin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu da katıldı. 100'ün üzerinde kooperatifin katıldığı ve 3 gün sürecek zirvede ürün satma, yeni ürün tanıtımı, iş bağlantıları kurma, farklı sektörler ve illerden katılan kooperatiflerle tanışma gibi birçok çalışma yapılacağı öğrenildi.

KOOPERATİFLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, kooperatifçiliğin ekonomik hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Ülkede yaklaşık 50 bin kooperatif olduğuna dikkat çeken Uçarmak, "Bakanlık olarak bu alanın sorunlarını bir süredir gözlüyoruz. Yönetim, denetim ve finansmana erişim konusunda problemler olduğu ortaya çıktı. Kanun teklifimizle bu alanla ilgili düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Seçici verimli olabilecek alanlarda kooperatiflerin desteklenmesini planlıyoruz" dedi.

'KOOPERATİFLER, DEĞERLERİMİZİ AYAKTA TUTUYOR'

Adana Valisi Süleyman Elban her kentin, bölgenin farklı kültür zenginlikleri olduğunu, kooperatiflerin bu değerleri yaşatmak, genişletmek ve ayakta tutmak adına çok önemli olduğunu söyledi. Kooperatiflerin aynı zamanda kırsal bölgelerde kalkınmayı sağladığını kaydeden Elban, "Bu zirve için Adana'nın tercih edilmesi, bizim ilimizde kooperatifçiliğin ciddi anlamda geliştiğinin göstergesidir" diye konuştu.

'KADININ EKONOMİDEKİ GÜCÜNE ÇOK İNANIYORUM'

Türkiye´nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu da "Kadının ekonomideki gücüne çok inanıyorum. Özellikle yiyecek-içecek sektöründe çok önemli katkı sağlıyorlar. Kooperatifçilik, Türkiye´nin gelişmesinde inanılmaz önemli bir yere sahip. Adana kişisel olarak bana ciddi zararları dokunan bir şehir. Her gelip gittikten sonra ciddi rejime girmek zorunda kalıyorum. Adana´yı çok seviyorum. Adana´nın yemek kültürü inanılmaz zengin" dedi.

`YASAL DÜZENLEME İSTİYORUZ´

Zirveye Kahramanmaraş´tan katıldıklarını ve kentteki ilk kadın kooperatifini kurarak üretim yaptıklarını kaydeden Kibar Özdemir ise Ticaret Bakanlığı´ndan en önemli isteklerinin kooperatifler için yeni yasal düzenleme yapılması olduğunu vurguladı. Özdemir, kooperatifleri bacasız fabrikaya benzetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-16



