ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının, 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Desteklerden yararlanmak, tarım sigortası yaptırabilmek ve düşük faizli kredi kullanabilmek için ÇKS kaydının önemine değinen Doğan, üreticilerin bu konularda mağduriyet yaşamaması için 30 Haziran’a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerektiği söyledi. Doğan, ‘’ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısı her geçen yıl azalıyor. 20032020 yılları arasında ÇKS’ye kayıtlı tarım alanlarında yüzde 10 oranında azalma oldu. ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler, tarımsal desteklerden faydalanamıyorlar’’ dedi. Doğan, tarımsal faaliyete devam ettikleri hâlde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin, yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamayacaklarını, düşük faizli kredi kullanamayacaklarını, TMO gibi kurumlara ürün veremeyerek, devlet destekli tarım sigortasına başvuru yapamayacaklarını da belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Kayıt yaptırmayan üreticilerimiz, uygulanan desteklemelerin yanı sıra yıl içerisinde yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden faydalanamamaktadır. Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

Son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak üreticilerin, kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu belirten Doğan, ÇKS başvurularının Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini sözlerine ekledi.

