Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü.

Adana’nın Kozan ilçesinde 30 dönüm üzerine Adana karpuzu eken üretici Fatih İnce, 200 ton karpuz hasat etti.

Bu yıl karpuzun küresel ısınmadan kaynaklı yaşanan iklim değişikliği nedeniyle çiftçinin mağdur olduğunu ifade eden İnce, karpuzun tarlada kilosunun 35 kuruş, tezgahta 1 TL’den satıldığını söyledi.

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kozan İlçe Temsilcisi Mutlu Karataş ise çiftçinin değil aracının kazandığını ifade ederek, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın “dijital tarım pazarı” uygulaması var. Çiftçi burada daha fazla kazanmış oluyor üreticide uyguna almış oluyor. Çiftçilerimiz bu üyelik ile burada ürettiği karpuzu İstanbul’da görüp satın almasını sağlayabilirler. Bunun için e devlet ile işlem yapmaları ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden destek alabilirler" diye konuştu.

Tarlada ailesi ve çocukları için karpuz almaya gelen İsmail Ertuğrul ise karpuzun fiyatının uygun olduğunu ifade ederek, “Taze taze karpuz almaya geldik. Fiyatlar ucuz. Çiftçimizin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

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