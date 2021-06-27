Tapu personellerine ‘Stres Yönetimi’ eğitimi

Tapu ve Kadastro Hatay 12. Bölge Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan kadastro ve tapu müdürlüklerine iki gün video konferans yöntemiyle, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın, tarafından “Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi ve Halkla İletişim” konularında eğitim verildi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hatay 12. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, “Yaklaşık 15 yıldır Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ve yöneticilerine hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuzun hukuk ve teknoloji alanında çok geniş ve değişen bir mevzuata sahip olması sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri önemsememizin temel nedenini oluşturmaktadır. Pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz bu dönemde web konferans aracılığı ile Çukurova Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın tarafından ‘Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Halkla İletişim’ konularında Bölge Müdürlüğümüze bağlı Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye illerimizde toplam 55 birimimizde eş zamanlı bir çalışma gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Taşkıran, “Devletvatandaş ilişkilerinin en yoğun yaşandığı, vatandaşa doğrudan hizmet veren bir kurum olma özelliğiyle personellerimizin motivasyonunun ve iletişim becerilerinin arttırılmasına katkı sağlamaya yönelik son derece faydalı bir eğitim faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Bu kapsamda değerli hocamız Prof. Dr. Azmi Yalçın’a teşekkür ederim. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde kurumumuzun vermiş olduğu hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımız ileriki süreçlerde devam edecek” diye konuştu.

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