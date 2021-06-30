Babasını bıçakla kovalayıp anne, abla ve 4 yeğenini rehin aldı, operasyonla yakalandı 



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da madde bağımlısı olduğu öğrenilen Turgay K., ailesine dehşet yaşattı. Babası Kazım K.´yı bıçakla kovalayan Turgay K., ablası Özge Ç., annesi Gülay K. ile yaşı küçük 4 yeğenini rehin aldı, evdeki eşyaları sokağa attı. Polisin ikna çabsalarına rağmen teslim olmayan Turgay K., Özel Harekat polisinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi´nde meydana geldi. Anne, baba ve ablasıyla birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Turgay K., geçirdiği kriz sonucu ailesine korku dolu anlar yaşattı. Mutfaktan aldığı bıçakla babası Kazım K.´yı kovalayan Turgay K., daha sonra eve dönüp ablası Özge Ç., yeğenleri B.Ç., S.Ç., U.Ç., K.Ç. ile annesi Gülay K.´yı rehin aldı. Ailesini eve kilitleyen Turgay K., anahtarı da balkondan attı. Ardından evdeki eşyaları sokağa atan Turgay K.´yı gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine aralarında özel hareket ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evin önüne gelen müzakereci polis, balkonun şebeke demirlerini yumruklayarak, tehditler savuran Turgay K.´yı sakinleştirip, teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına rağmen elindeki bıçakla tehditler savuran şüpheli, evdeki bardakları polislerin üzerine fırlattı. Evin damına çıkan bir mahalleli, kürek ve sopayla şebeke demirlerine vurarak Turgay K.´ya tepki gösterdi. Bu sırada Turgay K.´nın yeğenlerinin ise olayı korku dolu gözlerle seyrettiği dikkat çekti.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ KOÇBAŞI İLE EVE GİRİP YAKALADI

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen direnen Turgay K.'nın rehin aldığı ailesine zarar vermesinden endişe eden güvenlik güçleri operasyon için hazırlık yaptı. Özel Harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırıp içeriye girerek, ailesine dehşett yaşatan Turgay K.'yı etkisiz hale getirdi. Olaydan zarar görmeden kurtulan yeğenleri ise koşarak yakınlarına sarıldı. Ekiplerin gözaltına aldığı Turgay K., polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-30 20:32:31



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