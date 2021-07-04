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Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı

DHA

Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı


Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA´nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızıloluk´u (61) sırtından vurarak öldüren katil zanlısı Mehmet Aydın Akçam, gözaltına alındı. Akçam´ın 2011 yılında `kız kaçırma´ nedeniyle hapis yattığı ve daha önce de Kızıloluk tarafından `rahatsız ettiği' gerekçesiyle şikayet edildiği öğrenildi.
Olay, 1 Temmuz'da Kızılyer Mahallesi´nde meydana geldi. Durdu Kızıloluk ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Akçam, kaçmaya çalışan Kızılok´u sırtından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok´un hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılok, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada katil zanlısının 3 Temmuz'da Feke'nin Söğüt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Ekipler, mahalleye yaptığı baskında şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, Akçam´ın Kızıloluk tarafından rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet edildiği de ortaya çıktı. Akçam´ın 2011 yılında kız kaçırma olayı nedeniyle hapis yattığı da öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2021-07-04 12:02:25

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