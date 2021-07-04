Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA´nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızıloluk´u (61) sırtından vurarak öldüren katil zanlısı Mehmet Aydın Akçam, gözaltına alındı. Akçam´ın 2011 yılında `kız kaçırma´ nedeniyle hapis yattığı ve daha önce de Kızıloluk tarafından `rahatsız ettiği' gerekçesiyle şikayet edildiği öğrenildi.
Olay, 1 Temmuz'da Kızılyer Mahallesi´nde meydana geldi. Durdu Kızıloluk ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Akçam, kaçmaya çalışan Kızılok´u sırtından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok´un hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılok, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada katil zanlısının 3 Temmuz'da Feke'nin Söğüt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Ekipler, mahalleye yaptığı baskında şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, Akçam´ın Kızıloluk tarafından rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet edildiği de ortaya çıktı. Akçam´ın 2011 yılında kız kaçırma olayı nedeniyle hapis yattığı da öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2021-07-04 12:02:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.