Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek, ölüm kalım savaşı veriyor (2)

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SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME

Adana'da, özel hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin ile eşi Yavuz Şahin'in Azra ismini verdikleri bebeklerinin doğumda düşürüldüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-07-10 17:21:56



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