 Sulama kanalında ölümüne serinlik

Can ÇELİK-Yaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da nisan ayından bu yana sulama kanallarında 10´un üzerinde boğulma vakası yaşanmasına rağmen çocuklar bu alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Kalabalık gruplar halinde özellikle öğleden sonra kanallarda yüzmeye başlayan çocuklar, suyun hızlı akıntısına kulaçlarıyla karşı koymaya çalışıyor. Serinlemek için hayatlarını tehlikeye atan gençlerden İslam Aslan, yıllardır kanalda yüzdüklerini belirterek "Adana çocuklarında korku yok. Boğulanları görsek de korku yok. Ölene kadar burada yüzeceğiz" dedi.

Adana'da aşırı sıcak havadan bunalan bazı gençler ve çocuklar, ölüm tehlikesine rağmen sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Birçok kişi parklardaki ağaçların gölgelerine sığınarak serinlemeye çalışırken bazı gençler ve çocuklar boğulma riskini hiçe sayarak sulama kanallarında yüzüyor. Adana´da nisan ayından bu yana sulama kanallarında 10´un üzerinde boğulma vakası yaşanmasına rağmen çocuklar bu alışkanlıklarından vazgeçmiyor.

`HORTUMLA MI YIKANALIM´

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına arkadaşlarıyla birlikte gelen İslam Aslan, yıllardır aynı serinleme yöntemini kullandıklarını söyledi. Sulama kanalında yüzmenin ayrı bir keyfi olduğunu dile getiren Aslan "Adana çocuklarında korku yok. Boğulanları görsek de korku yok. Ölene kadar burada yüzeceğiz. Ne yapalım, hortumla mı yıkanalım ? Buradan daha güzel su var mı ? Akıntılı suda bir şey olmaz. Yüzmeyi bilmeyenler girip boğuluyorlar" dedi.

`KURTARDIĞIM ÇOCUK ERTESİ GÜN YÜZERKEN BOĞULDU´

Yüzen grubun arasında olan Ulaş Kılıç (18) ise geçen haftalarda sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını fakat aynı kişinin ertesi gün yüzerken boğulup öldüğünü söyledi. Boğulanların yanlış yerden suya girdiğini anlatan Kılıç, "Doğru yerden giren ve yüzen kişi suyun üstünde kalır. Havalar sıcak. Bizim hayatımız burası" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

