Pozantı'da orman yangını; 20 dönüm alan zarar gördü

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Malik GÖDELİNER/ POZANTI (Adana), (DHA)ADANA´nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 20 dönüm alan zarar gördü.

Pozantı'ya bağlı Alpu Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, 30 kişilik personelin 5 arazöz ve 2 tanker ile müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER

2021-07-14 17:37:48



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