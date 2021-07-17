Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. (27) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi´ndeki bir apartman dairesinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu daireye şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.´yi gözaltına aldı. Narkotik köpek `Uzi´ ile arama yapılan evde, valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-17 09:49:03



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