Otomobil, drenaj kanalına devrildi: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Y. (41) yönetimindeki 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu drenaj kanalına devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan eşi Mine Y. (38), çocukları Efe (13), Cansu (10) ve Şerife Y. (9) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2021-07-19 22:35:08
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