Ölüme terk edilen civcivler, çiftçi Zöhre´nin kümesinde yaşama tutundu

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da 4 gün önce kırsal alanda ölüme terk edilen ve olayın duyulmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan 300´e yakın civciv, kentte çiftçilik yapan Zöhre Türkmen´e yediemin olarak teslim edildi. Civcivlerin durumuna çok üzüldüğünü söyleyen Türkmen, "Aç ve bitkin halde geldiler. Şu an güzelce beslendikleri için çok mutlular. Onlara gözüm gibi bakacağım, buna söz veriyorum. Herkesin içi rahat olsun" dedi.

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yaşayan amatör balıkçı Recep Yılmaz, 21 Temmuz akşamı Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bir gün sonra herhangi bir işlem yapılmadığını fark eden Yılmaz, civcivlere sahip çıkılması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

CİVCİVLER KURTARILDI

Gelişmeler üzerine Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak. Sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Civcivlerin yaşaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

300 CİVCİVE KÜMESİNİ AÇTI

Toplanan civcivler Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi´nde çiftçilik yapan Zöhre Türkmen´e yediemin olarak teslim edildi. 300´e yakın civcive kümesini açan ve bakımlarını üstlenen Türkmen, hayvanların böylece terk edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Civcivlerin aç ve susuz halini görünce vicdanının sızladığını anlatan Türkmen, "Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kanatlı hayvanlar üzerine yaptığım projeyle hibe kazanmıştım. Onların nasıl yetiştirileceğini biliyorum. Civcivlere gözüm gibi bakacağım. Buna söz veriyorum. Herkesin içi rahat olsun. Burada çok mutlular. Beslenince halsizlikleri gitti. Sahibi ortaya çıkarsa 'Onları neden bıraktın?' diye sorarım. Eğer ortaya çıkmazsa onları tamamen sahiplenebilirim" diye konuştu.

`CİVCİVLERE ÇOCUĞU GİBİ BAKIYOR´

Açlıktan ölmek üzere olan civcivleri gerekli işlemlerin ardından 21 günlük karantina süreci için Türkmen´in çiftliğine getirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ise, "Örnek çiftçilerimizden olan Zöhre Hanım, bu süreçte civcivlere çocuğu gibi bakmaya başladı. Özenli bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu ilgisi için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla yem getirdik. Veteriner hekim arkadaşımızla sağlık taraması yaptık. Civcivlerin şu aşamada sağlığında sorun olmadığını söyleyebiliriz. Bu süreçte sahibi ortaya çıkarsa civcivler, gerekli yaptırımlardan sonra kendisine teslim edilir. Çıkmaz ise özverili davranışından dolayı Zöhre Hanım'a teslim edebileceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-07-25 10:54:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.