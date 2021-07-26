Ölümden saniyelerle kurtuldu

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA´da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptıktan sonra durdu. Bu sırada, kaldırımda yürüyen kişinin ani refleksle kazadan kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 20 Temmuz´da, Yüreğir ilçesindeki Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi´nde meydana geldi. Yolda hızlı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kaldırımda yürürken kamyoneti gören kişi, ani refleksle kaçarak kazadan kurtuldu. Soğukkanlılığını koruyan yaya, bir süre kazayı izledikten sonra yürüyerek yoluna devam etti. Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-07-26 13:26:09



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