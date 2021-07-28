Kozan'da orman yangını (3)

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KOZAN'DA AYNI GÜN İKİNCİ ORMAN YANGINI

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı gün içinde ikinci kez orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İlçeye bağlı Çandık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı öğrenildi. Ekiplerin, çalışması devam ediyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Horzum bölgesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülmüş, 1 dekar alana da zarar vermişti. Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-07-28 00:59:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.