Adana´da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor

Uğur SELÇİK- Ali GÖKDAL/KOZANALADAĞİMAMOĞLUCEYHAN (Adana), (DHA)ADANA´nın 4 ilçesindeki 6 noktada dün ve önceki gün çıkan orman yangınları devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.
Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, Kozan ilçesi Gökgöz Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangınları 3'üncü günde, Ceyhan ilçesi Belören Mahallesi´nde çıkan orman yangını ise 2'nci günde devam ediyor. Binlerce dönüm alanın kül olduğu ve çok sayıda evin hasar gördüğü yangınların hızının kesildiği belirtilirken, rüzgarın hala risk olarak değerlendirildiği öğrenildi. Yangınları tamamen kontrol altına alabilmek için ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez
2021-07-30 10:51:31
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