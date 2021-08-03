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Çukurova'da mısır hasadı başladı Bilgiç: “Bölgedeki aşırı sıcaklar sebebiyle tarım ürünleri hasadı daha erken başladı"

İHA

Çukurova'da mısır hasadı başladı Bilgiç: “Bölgedeki aşırı sıcaklar sebebiyle tarım ürünleri hasadı daha erken başladı"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, mısır hasadına başlandığını belirterek, “Küresel ısınma ve bölgemizdeki aşırı sıcaklar sebebiyle tarım ürünleri hasadı daha erken başladı. Yaşanan bu aşırı ısınma verimde düşüşe sebep olabilir” dedi.
Bilgiç, yaptığı açıklamada, Çukurova bölgesinin bereketli topraklarıyla birçok farklı ürüne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Hangi ürün olursa olsun dalında olgunlaşarak normal süresinde hasat edilen ürünler daha verimli olmaktadır. Kaliteli ürün üreticisine, tüccarına ve sanayicisine her zaman daha fazla kazanç sağlar. Son yıllarda mısır ürünü Lisanslı Depoculuk sektöründe de önemli bir paya sahiptir. Elbetteki buradaki en önemli faktör yetiştirilen ürünün kalitesi ve depolanabilecek özelliklere sahip olmasıdır. Şu anda buğday, mısır gibi ürünlerin Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden alım satımı yapılmakta ve her geçen gün işlem hacmi yükseliş göstermektedir” diye konuştu.

Pandemi süreci tarımın kıymetini gösterdi
Başkan Bilgiç, “Artık tüccarın, sanayicinin hammaddeye erişimi çok daha kolaydır. Bu sayede üreticinin alın teri gerçek değerini bulmaktadır. Tarımda planlama ve sürdürülebilirlik çok önemlidir. Yaşanan pandemi süreci de bunu bize bir kez daha göstermiştir. Pandemi sürecinin devam etmesi dünyada ve ülkemizde tarım ürünlerinin daha da kıymetlenmesine sebep olacaktır” dedi.
Başkan Bilgiç, “Üretici kazansın ki bir karış toprağını boş bırakmasın. Yeni ‘sarı altın’ mısır hasadının üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve üyelerimiz için bol kazançlı, bereketli bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.

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