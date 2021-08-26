Başkan Soner Çetin’den çocuklara kırtasiye malzemesi

Çukurova Belediyesi, ilkokul çağındaki çocukları çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketi ile sevindirdi. Çukurova Belediyesi ekipleri, Belediye Evleri ve Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde belirlenen ailelerin evlerine giderek hediyeleri teslim etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, okulların açılmasına az bir zaman kala çocukları sevindirdi. İlkokul çocukları için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketi Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından çocuklara evlerinde teslim edildi. Hediye paketinin içerisinde Başkan Soner Çetin tarafından çocuklara hitaben yazılmış bir de mektup yer aldı.

Mektupta Başkan Soner Çetin tarafından çocukların derslerine çok iyi çalışmaları öğütlenirken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmamaları ve cumhuriyet değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri vurgusu yapıldı.

Çocuklar Başkan Çetin’e sevgilerini ifade ederken, veliler de her zaman yanlarında olduklarını söyledikleri Başkan Soner Çetin’e teşekkürlerini ifade ettiler.

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