Helikopter pilotu: Yangın ihbarı aldıktan 10-12 dakika sonra lastiği yerden kesiyoruz

Ali GÖKDAL/ KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Kampı'nda konuşlu yangın söndürme helikopterinin kaptan pilotu Ozan Koyuncu, "Yangın ihbarını aldıktan 10-12 dakikada helikopterin lastiğini yerden kesiyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 saat havada kalıyoruz" dedi.

Bu yıl ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahalede çok sayıda yangın söndürme helikopteri kullanıldı. Adana'daki orman yangınlarına havada müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı Dağılcak helikopterinin kaptan pilotu Ozan Koyuncu, yaşadığı zorlukları anlattı. 3 yıldır Dağılcak Kampı'nda yangına müdahaleye hazır vaziyette beklediğini belirten Koyuncu, ülkenin her yerinde yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

'YAKLAŞIK 2,5 SAAT HAVADA KALIYORUZ'

Ormanları daima savunacaklarını belirten Koyuncu, "Yangın ihbarını aldıktan 10-12 dakikada helikopterin lastiğini yerden kesiyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 saat havada kalıyoruz. Bir kez havalandıktan sonra sadece yakıt ikmali için iniş sağlıyoruz. Türkiye´nin her yerinde müdahalede bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Eski Mantaş olarak bilinen bölgedeki yangına müdahalede büyük zorluk çektik. Hava rüzgarlıydı, sarp kayalıklar vardı ancak orman vatandır ve ormanlarımızı savunacağız" diye konuştu.

Düz bir uçuş yapmadıkları için işlerinin zor olduğunu aktaran Koyuncu, "Rüzgarlı ve türbülanslı havalarda zorluk yaşıyoruz. Elimizden geldiğince riskleri minimize edip, yangına müdahaleyi sağlıyoruz. Özellikle insan elinin ulaşamadığı yerlere bizim ulaşmamız ve müdahaleyi yapmamız gerekiyor" dedi.

`EVİMİZDEN UZAKTA KALIYORUZ´

Yangının büyüklüğüne göre yaklaşık 6 ay bölgede kaldıklarını söyleyen Koyuncu, "Evimizden, ailemizden uzakta kalıyoruz. Benim gibi tüm yangın pilotları bu şekilde. Bunun için vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını istiyoruz. Bizler her daim milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-09-12 12:31:28



