Fikret usta kebabın başkentinde hamburgerin sırlarını anlatacak

Kebap diyarı Adana’da menüsünü steak ve hamburger çeşitleriyle zenginleştiren yeni nesil kebapçı Fikret Taşgıran, bu yıl 8910 Ekim 2021 tarihlerinde 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde ezber bozan lezzetleriyle boy gösterecek.

FikrEt Steakhouse markasıyla merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki iki ayrı adreste işlettiği restoranlarıyla hizmet veren Fikret Taşgıran, Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde “en iyi handmade hamburger” yapmanın sırlarını lezzet avcılarıyla paylaşacak.

Türkiye’de et denilince ilk akla gelen isim olan Cüneyt Asan ile birlikte gastronomi sahnesinde hamburger pişirmek için sabırsızlanan Fikret Taşgıran, festival alanında kuracağı FikrEt Steakhouse çadırında da Covid19’a karşı koruyucu aşılarını tam olarak yapan ziyaretçilere ücretsiz ikramlarda bulunacak.



"İyi bir hamburger için yağlı kaliteli et şart"

Türkiye’de hamburgerin yaygın olarak tüketilmesine rağmen gerçek handmade hamburgerin nasıl yapıldığını çok az kişinin bildiğini belirten Fikret Taşgıran, “İyi hamburger yapmak için öncelikle iyi et kullanmak gerekiyor. Biz ağırlığı 250300 kiloyu geçmiş yağlı danalar kestiriyoruz. Hamburger kıyması için karkasın 67 yerinden yumuşak etler seçip, biraz da kuzu eti ilave ederek hazırlıyoruz. Hamburgerimizde et lezzetinin önüne başka şeylerin geçmemesi için sadece tuz ve karabiberle incitmeden yoğuruyoruz. Köfte harcı gibi karışımları kesinlikle önermiyoruz” dedi.



Izgaradan tabağa gelinceye hamburgerin püf noktaları

Hamburgeri kömür ateşinde pişirmenin işin püf noktalarından olduğunu, dumanın ete ayrı bir aroma ve lezzet kattığını kaydeden Taşgıran, “Hamburger köftemiz yaklaşık 160180 gram olduğu için ortalama pişme süresi 10 dakikayı buluyor. Normala göre 2 dakika kadar daha fazla ateşte kalıyor. Et odaklı çalıştığımız için köftenin üzerine sadece cheddar peyniri, karamelize soğan ve rozbif ekliyoruz. Hamburger ekmeğimiz de bize özel üretiliyor. Zerdeçallı yumuşak ekmeğimizin üzerinde yumurta sarısı ve susam bulunuyor. Hamburger köftemizin formülü bizde saklı, ancak Adana Lezzet Festivali meydanını dolduracak konuklara çok önemli tüyolar vereceğim. Çünkü etin dokusu, karışımındaki denge, etlerin dinlendirilmesi, kıymanın çekimi, yoğrulması, her şeyi ayrı bir özellik taşıyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmez lezzetlerinden bir olan hamburgerin en lezzetli halinin nasıl pişirileceğini merak eden herkesi Adana Lezzet Festivali’ne davet ediyorum” diye konuştu.



"Adana’nın gastronomi turizminde öne çıkması için çalışıyoruz"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkan Yardımcısı olarak da Adana’nın gastronomi turizminde öne çıkması için çeşitli çalışmalar yürüten Fikret Taşgıran, “Adana denince akla ilk kebap geliyor, ancak binlerce yıldır birçok medeniyete beşiklik eden memleketimiz, etlisinden zeytinyağlısına, hamur işinden çorbasına ve tatlılarına kadar çok zengin mutfak kültürüne sahip. TÜRES Adana Şubesi olarak Türk mutfağını ve Adana’nın yöresel lezzetlerini en iyi şekilde tanıtmanın gayretini gösteriyoruz. Adana’nın gastronomi turizminde daha fazla söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

