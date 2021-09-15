28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana’nın Sinema Tarihi" sergisi açıldı.

Abidin Dino Sanat Parkı’ndaki açılışta konuşan, serginin küratörü Mehmet Emin Arıcı, ”Bir zamanlar çekilen filmler ilk kez Adana seyircisi ile buluştururlarmış. Adana halkının onayından geçen filmler Anadolu’da gösterime girermiş. Sun Sineması, Metro Sineması gibi sinema isimleriyle anılan sokakların olduğunu kentte 70’li, 80’li yıllarda çok sayıda film şirketinin kurulduğunu, bazı film şirketlerinin ise şubeler açtığını görmekteyiz. Sinemanın gelişmeye başladığı yıllarda, Ali Şen gibi sinemacıların sinemada boy göstermeye başlaması, Yılmaz Güney’in film üretmeye başlaması ülkenin ilk film festivallerinden birinin Adana’da yapılmasını sağlamıştır. Adanalı edebiyatçılarımızdan uyarlanan filmlerin de katkısı ile konunun, Adana’nın verimli topraklarına, gece hayatlarına ve toprak ağalığına çevrilmiş olması Adana’yı cazibe merkezi haline getirmiştir. Adana ve yetiştirdiği değerler açısından Türk Sinemasında önemli roller oynayarak sinemanın gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir” dedi.

Kendisinin arkeoloji mezunu olduğunu söyleyen Arıcı, “Biz bu sergi ile Adana’nın sinemadaki önemine değinmeye çalıştık. Adana sinemaya yön vermiştir. Bu sergi, Adanalıları anlatan bir sergidir aslında” diye konuştu.

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