Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçının ardından



Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)- Süper Lig'in 5´inci haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor´u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın sahadaki performansını çok beğendiğini söyleyerek, "Takımımız ilk 40 dakikada müthiş bir performans gösterdi. İlk yarının son dakikalarında takım biraz dağıldı. 2´nci yarı gol yedik ancak takımımızın duruşu ve oynadığı topu çok iyiydi. Biz o kadar gol kaçırdık ki biraz daha gol atabilirdik. O golleri atmamız gerekiyordu. Rakibimizi attıkları gol için tebrik ediyoruz" dedi.

BÜLENT UYGUN: RAKİBİMİZ HAKEDEREK KAZANDI

Adana Demirspor´un güçlü bir takım olduğunu söyleyen ve puan almak için deplasmana geldiğini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Devre arasında taktik değiştirdik ve golü de bulduk. Rakibimiz hakkederek kazandı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vincenzo Montella açıklamaları

Bülent Uygun açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-09-18 21:38:30



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