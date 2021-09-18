Vincenzo Montella: “Daha fazla gol atabilirdik” Adana Demirspor, Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 31 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası, “Bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik” dedi.

Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 31 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Çok beğendiğim bir takım sahada buldum bugün. İlk 40 dakika müthiş tempoda geçirdik ve ilk yarının son 23 dakikasında takım biraz dağıldı, gol yeme riski de yaşadık. İkinci yarıda gol yedik ama bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik. O golleri de atabilsek farklı bir sonuç olurdu. O golleri atmamız gerekiyordu, rakibimizi de tebrik ediyorum attıkları gol için” diye konuştu.

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