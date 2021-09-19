Adana Şehir Hastanesi'nde baş ve boyun kanseri taraması yapılacak

Baş ve boyun kanserleri hakkında farkındalık oluşturmak için 22 Eylül 2021 Çarşamba günü, Adana Şehir Hastanesi kulak, burun, boğaz polikliniğinde tüm gün baş ve boyun kanseri taraması yapılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu, kanserden yaşam kaybının ise yüzde 4’ünü oluşturan baş ve boyun kanserlerinin, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen kanser türleri arasında yer aldığını söyledi.

Her yıl Eylül ayının 3. haftasının "Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Haftası" olduğuna işaret eden Prof. Dr. Timuçin Çil, "Türkiye Dört Bir Yanda Baş Boyun Kanserinin Farkında. Peki ya sen?” sloganıyla bir çok ilde erken tanı ve baş boyun kanserine farkındalığı arttırmak amacıyla tarama yapılacağını kaydetti.

Adana'da gerçekleştirilecek etkinliğin koordinasyonunu yürüten Prof. Dr. Timuçin Çil, bu kapsamda, 22 Eylül 2021 çarşamba günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB polikliniğinde tüm gün kanser taraması yapılacağını belirterek, özellikle risk grubundakilere baş ve boyun kanseri taraması yaptırmalarını önerdi.

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