Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (2)

'ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan'daki programının ardından 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Mangal başına geçip, kebap pişirdikten sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana'daki karşılamalardaki pankartlardan biri hala aklımdadır. Bu pankartta şunu yazmıştı Adanalılar, 'Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz'. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisinin ölçüsünü bundan daha açık, daha iyi, daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur. 'Adana Lezzet Festivali'ni bu hakikatin ülkemize ve tüm dünyaya vesilesi olarak görüyorum. Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin, yemek yapma ve tadım üstadının katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Yakın çalışma çevresinde pek çok Adanalı bulunan birisi olarak şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun, hiç kaybetmedik. Bugün de bakanımızla sözcümüzle genel başkan yardımcımızla ve milletvekilimizle hep beraber buradayız. Diğer vakitlerde de Adana'dan getirterek kimi zaman Ankara veya İstanbul'daki lezzet duraklarından tedarik ederek bu güzel lezzetlerle yakın teşrikimesaimizi sürdürüyoruz. Tabi artık yemek dediğimiz olay, ekonomik gücü ve turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok ötesine geçmiş bir sektörü ifade ediyor. 'Gastronomi' diye adlandırılan hadise; şehirlerimizi ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere dönüşmüştür. Hamdolsun, biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok imkana pek çok güzelliğe pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin kendine göre bir gastronomi zenginliği var ama bazı şehirlerimizin ülkemizi şanla şerefle gururla temsil edebilecek gastronomi ürünü yelpazesine sahip oldukları da bir gerçektir. 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' işte bu bakımdan mutlaka önemle üzerinde durulması, desteklenmesi, geliştirilmesi gereken bir etkinliktir" dedi.

Adana'nın gastronomisiyle ülkeye değer kattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayisiyle ticaretiyle tarımıyla dünyanın en önemli enerji merkezlerinden biri olan limanıyla burada olduğu gibi gastronomisiyle ülkemize değer katan Adana'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir şehir ülkeye bu kadar katkı koyunca ülkeyi yöneten bizler olarak, bize düşen görev de o şehrin kalkınması gelişmesi, büyümesi için üzerlerine düşeni yapması gerekir. Biz Adana'ya bu vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Festivalimizin 'sıfır atık' prensibiyle düzenlenmesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde 'yeşil kalkınma devrimi'mizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKGülşah ÖZGEN

2021-10-09 16:45:14



