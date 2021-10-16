DEAŞ şüphelisi 7 kişi serbest bırakıldı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerden A.E.Ş.´nin (31), örgütün ABD´yi tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve "Kara bayrağımızı, Beyaz Saray´a dikeceğiz" diye slogan attığı öne sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kaçak yollarla Türkiye´ye geçerek Adana´ya gelen yabancı uyruklu 8 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından polis ekipleri, 12 Ekim sabahı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 8 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerden 7´si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerden A.E.Ş.´nin örgütün ABD´yi tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve "Kara bayrağımızı, Beyaz Saray´a dikeceğiz" diye slogan attığı öne sürüldü. Suçlamaları reddeden A.E.Ş. görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan A.E.Ş.´nin de bulunduğu 5 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-10-16 11:45:54
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