Adanalı kebapçı sokak hayvanlarını unutmadı

Adana’da kebapçılık yapan Uğur Aydın, ‘4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’ nedeniyle kentteki birçok sokak hayvanını besledi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Uğur Aydın, başta Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi olmak üzere birçok noktaya giderek sokak hayvanlarını besledi.

Aydın, sokak hayvanlarını sadece ‘4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde değil her zaman beslediklerini söyleyerek, “Haftada 12 defa uzak ilçelere, diğer günlerde merkezdeki sokak hayvanlarını besliyoruz. Onları sadece 4 Nisan’da değil diğer günlerde de hatırlamamız lazım. Onlar bizim can yoldaşlarımız” dedi.

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