Adana'nın botanik bahçesi: "Yeşil cami" ‘Yeşil cami’ bu yıl da sarmaşıklarına kavuştu Cami imamı Fahri Onur: “Camimize ilgi büyük”

Adana’da, duvarları ve minaresi sarmaşıklarla kaplı olması nedeniyle ‘yeşil cami’ olarak bilinen Köprüköyü Cami, baharın gelmesiyle tekrardan sarmaşıklarına kavuştu ve avlusundaki çeşit çeşit çiçekler açtı. Ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunan cami, ramazanda yoğun ilgi görüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 92 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi görenleri kendine hayran bırakıyor. Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler ve minareyi kaplayan sarmaşıklar, yeşil caminin yurt içinden ve yurt dışından da ziyaretçi akınına uğramasına neden oluyor.

Sarmaşıkları nedeniyle halk arasında ‘yeşil cami’ olarak da bilinen caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi 280 bitki türü ile botanik bahçesine döndü. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte ise cemaat namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Cami, birçok dizi ve filmde gösterilerek ününe ün katmaya devam ediyor.

Cami imamı Fahri Onur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin ramazan ayında dolup taştığını söyleyerek, “Bu yıl camimizle hatimle teravih namazı kılındığından dolayı çevre mahallelerimizden de camimize ilgi büyük. Camimiz bu aylarda yeşil örtüye bürünmekte. Oldukça fazla ziyaretçi camimizi ziyaret etmekte. Korona virüsün git gide tesirini azaltmasıyla camimizde cemaat git gide artmakta. Camimizde 280 bitki çeşidi var. Yurt dışı ve yurt içinden misafirlerimiz camimizi ziyaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Merkeze 100 kilometre uzaklıktaki Pozantı ilçesinden namaz kılmak için yeşil camiye geldiğini söyleyen Tayyar Yılmaz, “Her sene 23 defa buraya gelip namazımı kılıyorum. Çok güzel bir ortamı var. Yeşilin bin bir tonunu burada bulabiliyoruz. Eşsiz bir doğa harikasına sahip. Güzel bir haz veriyor” diye konuştu.

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