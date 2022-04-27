Genç fotoğrafçılar final sergisinde izleyiciyle buluştu Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü “Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar” projesinin sezon finali sergisi Çukurova Gençlik Merkezi’nde izleyicilerle buluştu

Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü “Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar” projesinin sezon finali sergisi Çukurova Gençlik Merkezi’nde izleyicilerle buluştu.

Ortaklığını Aladağ Belediyesi’nin yaptığı projede 1924 yaş aralığında yaklaşık 40 öğrenciye temel fotoğrafçılık eğitimi verildi. Proje çerçevesinde teori eğitiminin yanı sıra Adana şehir merkezinde öğrencilerle uygulama gezileri düzenlendi. Ayrıca Aladağ’a yapılan fotoğraf uygulama gezisi ile öğrencilerin farklı bakış açıları yakalamaları için olanak sağlandı.

Açılışta konuşan proje koordinatörü A.Niyazi Sertkalaycı, “Arka Plan Fotoğraf Derneği olarak Bakanlığımızla birlikte yaptığımız projeyi sonlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın desteği ile dokunduğumuz gençlerimizin böylesine başarılı bir sergi çıkartmaları fotoğraf ve sanatının geleceği adına mutluluk duyacağımız bir şey. Bu serginin 6. kuruluş yıl dönümümüze denk gelmesi de bizler için ayrı bir heyecan. Derneğimiz adına Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederken, eğitimini tamamlayarak sertifika alan gençlerimizi ayrıca kutluyorum. Arka Plan ailesi olarak bundan sonra da fotoğraf ve sanatına katkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sergi açılışını Gençlik ve Spor Adana İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, GSB Adana Eğitim ve Projeler Müdürü Ekrem Ulu, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak, GSB Çukurova Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, GSB İl Proje Koordinatörü Nida Kaya, Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Burak Durhasan, yönetim kurulu üyesi ve proje koordinatörü A.Niyazi Sertkalaycı ve İbrahim Arslantürk’ün yaptığı sergi 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

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