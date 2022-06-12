Karalar: "Siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz" Yumurtalık’ta içme suyu şebekesinin temeli atıldı, kadınlara yönelik meslek edindirme eğitimi verecek NİYET Akademi’nin şubesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karalar: "Siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz" Yumurtalık’ta içme suyu şebekesinin temeli atıldı, kadınlara yönelik meslek edindirme eğitimi verecek NİYET Akademi’nin şubesi açıldı

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceklerini söyledi.

Karalar: "Siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz" Yumurtalık’ta içme suyu şebekesinin temeli atıldı, kadınlara yönelik meslek edindirme eğitimi verecek NİYET Akademi’nin şubesi açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceklerini söyledi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çok sayıda mahallesinde halkla buluşan Karalar, NİYET Akademi Yumurtalık Şubesi’nin açılışını yaptı. Burada konuşan Karalar, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Merkezi’nin kadınların eğitimine ve iş sahibi olmasına yönelik bir akademi olduğunu söyledi. Eşit toplum amacıyla hareket ettiklerini ve kadın istihdamının artmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir ülkenin kalkınması için kadınların da erkekler kadar üretimde ve hayata dair her alanda bulunması gerektiğine dair söylediklerini hatırlatarak, NİYET Akademi’nin bu amaca hizmet eden bir proje olduğunu kaydetti.
Seramik, el sanatları, dikişnakış, bilgisayar konularında kurslar verildiğini, talep olursa başka mesleklerle ilgili kurslar açılacağını ifade eden Başkan Karalar, kadınların çocuklarını rahatça bırakıp eğitim alabilmeleri için de açılan her akademide kreş de bulunduğunu duyurdu.

Kadın mutluysa Türkiye mutludur
Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde de çok önem verdiği kadınların meslek edinmesine yönelik kurslar sayesinde, kocasından harçlık almak zorunda kalan kadınların, kocasına harçlık verir hale geldiğini bir anısıyla birlikte paylaşan Başkan Karalar, erkeklerin bu durumdan erinmesine gerek olmadığını, bir kadının evlatlarına, ailesine, ülkesine yararlı olmasının herkesi mutlu etmesi gerektiğini kaydetti. Karalar, “Kadın Mutluysa Türkiye mutludur” dedi.
Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın dört bir yanına önemli hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Yumurtalık içme suyu hattının temeli atıldı
Başkan Zeydan Karalar daha sonra Yumurtalık İçme Suyu Hattı’nın temelini attı. Siyasilerin, muhtarların, bürokratların ve Yumurtalık halkının katıldığı törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretilerinin ışığında ve halka hizmet yolunda mücadeleye her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Karalar, saldırılara, haksız suçlamalara ve engelleme çabalarına karşın hizmete, çalışmaya devam etme kararlılığında olduğunu anlattı.
Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olduğunu ancak hizmette asla ayrım yapmadığını dile getirdi.
Yumurtalık için seçim öncesi verilen sözlerin eksiksiz yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Karalar, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı.
Yakında Yumurtalık Arıtma Tesisi’nin temelini de atacaklarını müjdeleyen Başkan Karalar, ilçeye gerçekleştirilmesi planlanan altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. İzin alınabilmesi halinde güzel bir de plaj yapacaklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır” sözleriyle bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar römork havuzda serinliyor Adana Kozan'da bir çiftçi, traktörün römorkunu havuza dönüştürüp çocuklara yüzme keyfi yaşattı
YEREL HABERLER Çocuklar römork havuzda serinliyor Adana Kozan'da bir ...
Adana Kanarya Spor'un başarısı
YEREL HABERLER Adana Kanarya Spor'un başarısı
Başkan Erdem'den kadın girişimcilere destek
YEREL HABERLER Başkan Erdem'den kadın girişimcilere destek
Adana'da kaçakçılık operasyonu 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu 4 milyon 269 bin ...
Büyüköztürk: "Rüzgarlı Tepe'de doğaya zararlı atık yok" Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yeni bir hafriyat depolama alanı belirledikten sonra bu sahanın yeşil alana çevrileceğini belirtti
YEREL HABERLER Büyüköztürk: "Rüzgarlı Tepe'de doğaya zararlı atık ...
Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi’nde yaz atölyeleri başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi’nde yaz atölyeleri ...
Adana’da gelinlik ve abiye defilesi ilgi gördü Adana’da gelinlik ve abiye defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles boy gösterdi
YEREL HABERLER Adana’da gelinlik ve abiye defilesi ilgi ...
Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı
Esad’ın bombasının bacağından ettiği Velid’in oyuncak hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Esad’ın bombasının bacağından ettiği Velid’in oyuncak ...
Yayla sezonu öncesi Horzum yaylasında bakım çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Yayla sezonu öncesi Horzum yaylasında bakım ...
"Kademeli olarak 2 yılda tüm markalar en-ix teknolojisini kullanacak" En Yakıt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, elektrikli araç panelinde büyük hedefi paylaştı "En Yakıt, ulaşım özgürlüğünü sağlıyor"
YEREL HABERLER "Kademeli olarak 2 yılda tüm markalar en-ix ...
Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden düşürdü Ayağı takılan Adanalı kebapçı uçurumdan kuzuyu böyle düşürdü Cihangir Korkmaz: “Düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı”
YEREL HABERLER Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden ...
Babasının yanında akrabası tarafından başından vuruldu
YEREL HABERLER Babasının yanında akrabası tarafından başından ...
Adana’da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da kuzeni tarafından tabancayla başından ...
Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı (2)
YEREL HABERLER Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla ...
Adana'da firari katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da firari katil zanlısı tutuklandı
Fırıncılar 4 TL olmasını istiyor, 3 buçuk TL'ye ekmek satan fırınlara ceza yağdı Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri, 50 kuruş zam yaparak ekmeği 3,5 TL'den satan fırın işletmecilerine 581 TL para cezası uyguladı Fırıncılar, girdi maliyetlerinin arttığını, ekmeğin 4 TL olması için başvuru yaptıklarını söyledi
YEREL HABERLER Fırıncılar 4 TL olmasını istiyor, 3 buçuk TL'ye ekmek ...
Kevin Rodrigues Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Kevin Rodrigues Adana Demirspor’da
Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Ne katkı gerekiyorsa biz onu koymaya hazırız"
YEREL HABERLER Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı Adana ...
Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu
Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun katilleri bulunsun
YEREL HABERLER Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun ...
Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak
YEREL HABERLER Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen ...
Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla ...
Kozan’da MHP’ye 350 kişi katıldı
YEREL HABERLER Kozan’da MHP’ye 350 kişi katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.