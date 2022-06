Karalar: "Siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz" Yumurtalık’ta içme suyu şebekesinin temeli atıldı, kadınlara yönelik meslek edindirme eğitimi verecek NİYET Akademi’nin şubesi açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceklerini söyledi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çok sayıda mahallesinde halkla buluşan Karalar, NİYET Akademi Yumurtalık Şubesi’nin açılışını yaptı. Burada konuşan Karalar, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Merkezi’nin kadınların eğitimine ve iş sahibi olmasına yönelik bir akademi olduğunu söyledi. Eşit toplum amacıyla hareket ettiklerini ve kadın istihdamının artmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir ülkenin kalkınması için kadınların da erkekler kadar üretimde ve hayata dair her alanda bulunması gerektiğine dair söylediklerini hatırlatarak, NİYET Akademi’nin bu amaca hizmet eden bir proje olduğunu kaydetti.

Seramik, el sanatları, dikişnakış, bilgisayar konularında kurslar verildiğini, talep olursa başka mesleklerle ilgili kurslar açılacağını ifade eden Başkan Karalar, kadınların çocuklarını rahatça bırakıp eğitim alabilmeleri için de açılan her akademide kreş de bulunduğunu duyurdu.



Kadın mutluysa Türkiye mutludur

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde de çok önem verdiği kadınların meslek edinmesine yönelik kurslar sayesinde, kocasından harçlık almak zorunda kalan kadınların, kocasına harçlık verir hale geldiğini bir anısıyla birlikte paylaşan Başkan Karalar, erkeklerin bu durumdan erinmesine gerek olmadığını, bir kadının evlatlarına, ailesine, ülkesine yararlı olmasının herkesi mutlu etmesi gerektiğini kaydetti. Karalar, “Kadın Mutluysa Türkiye mutludur” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın dört bir yanına önemli hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.



Yumurtalık içme suyu hattının temeli atıldı

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Yumurtalık İçme Suyu Hattı’nın temelini attı. Siyasilerin, muhtarların, bürokratların ve Yumurtalık halkının katıldığı törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretilerinin ışığında ve halka hizmet yolunda mücadeleye her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Karalar, saldırılara, haksız suçlamalara ve engelleme çabalarına karşın hizmete, çalışmaya devam etme kararlılığında olduğunu anlattı.

Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olduğunu ancak hizmette asla ayrım yapmadığını dile getirdi.

Yumurtalık için seçim öncesi verilen sözlerin eksiksiz yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Karalar, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı.

Yakında Yumurtalık Arıtma Tesisi’nin temelini de atacaklarını müjdeleyen Başkan Karalar, ilçeye gerçekleştirilmesi planlanan altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. İzin alınabilmesi halinde güzel bir de plaj yapacaklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır” sözleriyle bitirdi.

