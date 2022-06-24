Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi Adanalı girişimci, tarımsal üretimde bir çoğu yabancı ot olarak görülen bitkilere, yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından değer katarak, onların uzun yıllar süs materyali olarak kullanılmasını sağlıyor Girişimci Alper Kahveci: "Pazara ürün sunmamız sonrası bunların ithalatı bitti. Biz şimdi bu ürünleri 20 ülkeye ihraç eder hale geldik"

Adanalı girişimci, tarımsal üretimde bir çoğu yabancı ot olarak görülen bitkilere, yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından değer katarak, onların uzun yıllar evlerin bir köşesinde süs materyali olarak kullanılmasını sağlıyor.

Adana’nın Karaisalı ilçesi Kuzgun Mahallesinde kurulu firma, 7 yıl önce birkaç çeşit yabancı ot mahiyetindeki bitkileri doğal haliyle uzun yıllar muhafaza edilebilmesi için koruma ve renklendirme işleminden geçirerek üretime başladı. Aradan geçen yıllarda araştırma ve geliştirme ile firma hem ürün çeşitliliğini artırdı hem de daha önce çoğu yurt dışından ithal edilen çiçeklerin ithalatının önünü kestiği gibi 20 ülkeye ihraç eder hale geldi.

Bitki koruma teknolojisi uygulanan ve tarımsal üretimde bazıları yabancı ot olarak bilinen bitkiler, saksı bitkisi, özel günlerin anısı, farklı iç ve dış mimari tasarımların vazgeçilmezi haline geldi. Yaptıkları işi toprağa, havaya, suya ve güneşe ihtiyaç duymayan bitki üretmek olarak tanımlayan işletme sahibi Alper Kahveci doğal görünümlerini koruyan bitkilerin uzun yıllar dalındaki kadar canlı göründüğünü söyledi.

Doğada bazı türleri yabancı ot olarak bilinen amarantus (horoz ibiği), palaris(kuş otu), luna (keten otu), setteria, virgatus (kuşkonmaz)gibi bitkilerin yanı sıra lavanta, cipso, ortanca, statis (deniz lavantası), buğday, yulaf, solidego (altınbaşak), mimoza bitkileri özel işlem sonrası daha uzun yıllar hayatta tutan firmanın tesislerini ziyaret eden Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, firma sahibi Alper Kahveci'den bilgi aldı.

Firmanın ham maddesinin büyük bir bölümünü bölgede sözleşme modeli ile çiftçilere üretim yaptırdığını belirten İl Müdürü Tekin, "Buraya değersiz gibi giren bitkilerden piyasada katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkıyor. 2 yıldır Karaisalı ilçesinde faaliyet gösteren firmamız ciddi bir pazar payına sahip. İşlenen bitkilerin temel tazeliği korunarak, böceklenmeden başka haşerelere maruz kalmadan uzun yıllar dekoratif amaçlı kullanımı mümkün oluyor. 20 ülkeye ihracat yapıyor olmaları ülkemiz için önemli. Kapasitelerini artırma noktasında bizde elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

İşletme Sahibi Alper Kahveci de 7 yıl önce Türkiye'de olmayan bir teknoloji kullanarak bitkilerin doğal ve taze hallerini koruyarak yıllarca kalmasını sağladıklarını ifade etti. Daha önce yurt dışından ithal edilen birçok bitkiyi yurt içinde ürettiklerini ve ithalatın önünü kestiklerini vurgulayan Kahveci, "İthal edilen ürünler çok yüksek fiyatla yurt içine giriyordu. Biz bazı türlerin tohumunu yurt dışından getirip bölgede ekimlerini yaptırdık. Pazara ürün sunmamız sonrası bunların ithalatı bitti. Biz şimdi bu ürünleri 20 ülkeye ihraç eder hale geldik" dedi.

20 çeşit ürünle yılın büyük bir bölümünde üretim yaptıklarını, arge çalışması ile çeşit sayısını günden güne artırdıklarını kaydeden Kahveci, çalışanların yüzde 80'inin kadın olduğunu kaydetti.

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