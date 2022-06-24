7 yıl 6 ay hapis cezası alan DEAŞ’lı yakalandı Adana’da terör örgütü DEAŞ’a eleman kazandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü polisi görüp kaçınca ayağından vurularak yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a eleman kazandırmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü, polisi görünce kaçınca ayağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, terör örgütü DEAŞ’a eleman kazandırmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan İrfan Çamgöz’ün (42) cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis şahsın Karacaoğlan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polisin adrese düzenlediği baskında hükümlünün evden çıktığı görüldü. Polis şahsı durması için ikaz etti ancak şahıs kaçınca polis ayağından vurarak etkisiz hale getirip yakaladı. Hükümlü hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

EbuAhmet kod adlı hükümlünün terör örgütü DEAŞ adına Suriye’deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 2015’te tutuklanıp aldığı cezayı tamamladıktan sonra 2019’da tahliye olduğu, ardından da örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiği öğrenildi. Ayrıca hükümlünün silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Temmuz 2021’de mezarlık ziyaretine gittiği Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda gözaltına alındığı belirtildi. Çamgöz’ün o dönem evindeki aramalarda dijital dokümanlar ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan incelemede ise örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen Çamgöz’ün örgüt yöneticilerine, “Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çamgöz'ün geçtiğimiz eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirlendi.

Emniyete götürülen Çamgöz, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.