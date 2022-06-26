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Adana’da Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivali kadınların başarısı damga vurdu

İHA

Adana’da Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivali kadınların başarısı damga vurdu

Adana’nın Feke ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Feke Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivali'ne atıl tarlaları lavanta bahçesine dönüştürerek ekoturizme kazandıran kadınların başarısı damga vurdu.

Feke Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Feke Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivali’ne binlerce vatandaş katıldı. Festivalde Motocross ve Off Road gösterileri ile şenlenirken festival alanında hazırlanan gösteriler ve müzik etkinlikleri ile büyük bir coşku yaşandı. Etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Dr. Süleyman Elban, Feke Kaymakamlığı, Feke Belediyesi ve Tapaneli Kadın Kooperatifi öncülüğünde, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Feke Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivalinde büyük bir coşku yaşandığını belirterek Feke’de bu yıl “lavanta” adıyla başlatılan bu güzel festivalin birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlayacağını kaydetti. Vali Dr. Elban, “Festivalimizin adı lavanta festivali. Toroslarımız için özellikle yeni ekilmeye başlayan bir ürün çeşidi. Ancak bu bir sembol. Bu sembolden hareketle özellikle coğrafyamızda yer alan başta endemik bitkilerimiz olmak üzere her türlü doğal varlıklarımızın, bitkilerimizin, otlarımızın ekonomiye kazandırılması çok büyük önem arz ediyor. Onun için yakın bir zamanda buraya da uzak olmayan büyük bir alanda bu bölgelerden toplanacak tüm bitkilerin hem paketleneceği hem bitkilerin esanslarının çıkarılabileceği hem de başka yerlerden gelen ürünlerin işlenebileceği büyük bir sanayi alanı oluşacak. Ekili bitkilerimizle beraber yeni ürünlerle buralar desteklenirken mevcut ürünlerin daha kaliteli olması için türlerinin ıslahı ile ilgili yeni çalışmalar da yapılacak. İnşallah Feke’mizde, Aladağ’mızda, Saimbeyli’mizde, Tufanbeyli’mizde, Karaisalı’mızda, Pozantı’mızda özellikle Toroslar'la bağı bulunan ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Adana’mızda insanımız artık yeni bir gelir kaynağı, etrafında bulunan mevcut bitkileri en başta değerlendirerek kendilerine güzel bir geçim kapısı elde edecekler. İnşallah hem Adana Valiliği hem de tüm belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımızla hem de siz hemşerilerimizle birlikte ciddi bir hızla yol alacağımızı düşünüyorum ”diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatrük’ün Adana'daki milli mücadeleye dikkat çeken sözlerini paylaşarak 'Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez' demiştir. Ben bu kalabalığı bu muhteşem coşkuyu görünce yeniden gurur duydum. Allah zeval vermesin” dedi.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Feke’de kadınların lavanta bahçelerinde büyük bir başarıya imza attığını kaydederek "Bir avuç Anadolu insanın adanmışlığı var. Feke’nin makus tarihini yenmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya imza atan kadınlarımıza hizmet etmek bize yeterde artar bile” dedi.

MHP Milletvekili Ayşe Sibel Gürsoy ise kürsüden kadınların başarısına dikkat çekerek kadınları tebrik etti.
Konuşmaların ardından Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz ve Feke Belediye Başkanı Festivalde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.
Adana Valisi Dr. Süleyman Elban Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAK) ile Tapan Bölgesi'nde 4 kadın girişimciye toplam 20 dekar tesis edilen lavanta bahçelerinden biri olan Bedia Arı’nın lavanta bahçesinin açılışını yaparak lavanta hasadına katıldı.
Feke’de 2 gün süren festival coşkusu Hüseyin Kağıt konseri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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