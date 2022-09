Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık

Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kısa süre önce takımdan ayrılan Mario Balotelli´ye sitem ederek, "Mario erken gitseydi, yıldız oyuncu alacaktık. Görüştüğümüz Suarez, Hulk, Cavani ve Pato gibi yıldız futbolculardan birini alacaktık. Mario geç gidince gerçekleştiremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig´in 6´ncı haftasında oynadığı Trabzonspor maçından üç puanla ayrılan Adana Demirspor´da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Bugün basın mensuplarıyla buluşan mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, değerlendirmelerde bulundu. Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Trabzonspor maçını değerlendiren Sancak, Belhanda´nın iptal edilen golünde orta hakemin suçu olmadığını, yan hakemin uyarısıyla karar verdiğini söyledi. VAR´a gidilseydi golün iptal edilmeyeceğini belirten Sancak, yine de üç puan kazandıkları için multu olduklarını vurguladı.

"MARIO ERKEN GİTSEYDİ YILDIZ ALACAKTIK"

Kısa süre önce takımdan ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli hakkında da konuşan Sancak, "Mario erken gitseydi, görüştüğümüz Suarez, Hulk, Cavani ve Pato gibi yıldız futbolculardan birini alacaktık. Mario geç gidince gerçekleştiremedik. Fakat kadromuz şu an iyi. Güzel oynayan bir takımız. Hedefimiz ligi ilk 5 içinde bitirmek. Allah nasip ederse Avrupa´ya da gideriz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Murat Sancak´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-09-15 17:49:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.