İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen 40 kişinin adresini belirledi.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Bingöl ve Diyarbakır´da 40 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi.
Polis helikopterinin da havadan destek verdiği operasyonda Özel Harekat timleri, şüphelilerin evlerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. DHA'nın haberine göre; özel eğitimli narkotik köpeği ile evleri didik didik arayan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana´da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü´ne götürülürken, diğer illerde yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente gönderileceği bildirildi.
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