Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde oturan Yasin Yalçın (27), 5 Haziran akşamı otomobille yanına gittiği arkadaşı Senanur A. (27) ile buluştu. İkili daha sonra Karaisalı ilçesindeki bir tarlada durup, otomobilde sohbet etmeye başladı.

DÖVDÜ, GASP ETTİ, TELEFONUNU KIRDI DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Yalçın, Senanur A.'yı döverek, cüzdanındaki 2 bin 500 lirasını gasp etti. Şüpheli, polise ihbar etmemesi için cep telefonunu kırdığı Senanur A.'yı, tarlada bırakıp, bölgeden ayrıldı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU Yürüyerek polis merkezine giden Senanur A., Yalçın hakkında şikayetçi oldu. Polis, ifadesinin ardından Senanur A.'yı Seyhan ilçesindeki evine götürdü. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. REKLAM

ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA VURDU Durumu öğrenen Yalçın, Senanur A.'nın yanına gidip, şikayetini geri çekmesi için tehdit etti. Semanur A, şikayetini geri çekmedi. Yalçın, 7 Haziran'da Fatih Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde gördüğü Senanur A.’ya tabancayla 3 el ateş etti.