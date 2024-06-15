Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
Adana'da, 27 yaşındaki Yasin Yalçın, otomobille bir tarlaya götürdüğü arkadaşı aynı yaştaki Senanur A.'yı döverek, 2 bin 500 lirasını gasp ettikten sonra bölgede bırakıp, kaçtı. Kendisinden şikayetçi olan Senanur A.'yı tehdit eden Yalçın, kadını silahla vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde oturan Yasin Yalçın (27), 5 Haziran akşamı otomobille yanına gittiği arkadaşı Senanur A. (27) ile buluştu. İkili daha sonra Karaisalı ilçesindeki bir tarlada durup, otomobilde sohbet etmeye başladı.
DÖVDÜ, GASP ETTİ, TELEFONUNU KIRDI
DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Yalçın, Senanur A.'yı döverek, cüzdanındaki 2 bin 500 lirasını gasp etti. Şüpheli, polise ihbar etmemesi için cep telefonunu kırdığı Senanur A.'yı, tarlada bırakıp, bölgeden ayrıldı.
POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Yürüyerek polis merkezine giden Senanur A., Yalçın hakkında şikayetçi oldu. Polis, ifadesinin ardından Senanur A.'yı Seyhan ilçesindeki evine götürdü. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA VURDU
Durumu öğrenen Yalçın, Senanur A.'nın yanına gidip, şikayetini geri çekmesi için tehdit etti. Semanur A, şikayetini geri çekmedi. Yalçın, 7 Haziran'da Fatih Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde gördüğü Senanur A.’ya tabancayla 3 el ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Senanur A.'nın bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan Senanur A. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Senanur A., tedavisinin ardından taburcu edildi.
25 SUÇ KAYDI VAR, 4 SUÇTAN ARANIYOR
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Toros Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yalçın'ı saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı. Emniyete götürülen Yalçın'ın, çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu, 'tehdit', 'uyuşturucu madde ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da arandığı tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesinde, "Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım" diyen Yalçın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.