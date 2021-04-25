İHA

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3926 sokaktaki iki katlı evin son katında meydana geldi. İddiaya göre Emre Korkmaz (23),arkadaşı İ.U. (22) ile evinde otururken tüfekle birbirlerine şaka yapmaya başladılar. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Emre Korkmaz ağır yaralandı. İ.U. ise evden kaçtı. İ.U.’nun kaçtığını gören ve tüfek sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri ağzından saçmaların girdiği Korkmaz’ın öldüğünü belirledi.