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HaberlerFutbol

Adanaspor: 3 - Osmanlıspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 20. haftanın açılış maçında Adanaspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig
AA

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Kemal Elmas

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Renan Diniz (Dk. 33 Özkan Taştemur),Savaş Polat, Mehmet Sedef, Eren Keleş (Dk. 70 Mbilla),Diop, Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 90 Mustafa Samican Keskin),Ahmet Dereli, Roni

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım (Dk. 62 Okan Deniz),Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 83 Batuhan Yılmaz),Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Todorovic),Mertan Caner Öztürk

Goller: Dk. 16 Eren Keleş, Dk. 45+4 Ahmet Dereli, Dk. 84 Mbilla (Adanaspor),Dk. 56 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarıkartlar: Dk. 14 Bagayoko, Dk. 17 Eren Keleş (Adanaspor),Dk. 40 Oğuz Yıldırım, Dk. 65 Mehmet Yiğit, Dk. 74 Ayuk (Osmanlıspor)

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