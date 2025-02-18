Adanaspor-Ümraniyespor maçında ilginç an: Hakeme çarptı, gol iptal edildi!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ümraniyespor'un golü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan gelirken Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Konuk ekipte Furkan Apaydın 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKEME ÇARPI, GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Mirza'nın şutunda topun kendisine çarparak kaleye gittiğini belirten Yusuf Ziya Gündüz, golün geçersiz olduğunu ifade etti. Adanasporlu oyuncular, kısa bir süre itiraz ederken oyun hakem atışı ile devam etti.