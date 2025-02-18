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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor-Ümraniyespor maçında ilginç an: Hakeme çarptı, gol iptal edildi! - Futbol Haberleri

        Adanaspor-Ümraniyespor maçında ilginç an: Hakeme çarptı, gol iptal edildi!

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adanaspor-Ümraniyespor maçında ilginç bir an yaşadı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Adanasporlu Mirza Cihan, uzak mesafeden muhteşem bir şut attı ve kaleci Cihan'ın uzanamadığı top ağlara gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:59
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        Hakeme çarparak atılan gol iptal!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

        Ümraniyespor'un golü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan gelirken Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

        Konuk ekipte Furkan Apaydın 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        HAKEME ÇARPI, GOL GEÇERSİZ SAYILDI

        Mirza'nın şutunda topun kendisine çarparak kaleye gittiğini belirten Yusuf Ziya Gündüz, golün geçersiz olduğunu ifade etti. Adanasporlu oyuncular, kısa bir süre itiraz ederken oyun hakem atışı ile devam etti.

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